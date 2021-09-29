Главный тренер мужской сборной России по волейболу Саммельвуо выступил с заявлением

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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо высказал свои мысли о команде.
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Саммельвуо выступил с заявлением
  • Reuters

Тренер в своём послании хотел затронуть пару слов о сборной России.

«Можно много говорить, обсуждать, спорить, но однозначно это был очень яркий период в нашей жизни. Благодарю каждого за самоотдачу и веру в нас! Этот олимпийский год навсегда останется в моей памяти», — написал Саммельвуо в своём Instagram.

Он отметил, что медаль Олимпиады — как награда за долгий путь, который преодолела команда.

Ранее сообщалось, что в Казани к ЧМ-2022 по волейболу обновят Дворец спорта.

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