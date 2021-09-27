В Казани к ЧМ-2022 по волейболу обновят дворец спорта

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В столице Казани начался капремонт центра волейбола «Санкт-Петербург».
В Казани к ЧМ-2022 по волейболу обновят дворец спорта
  • РИА Новости

«В настоящее время мы проводим капитальный ремонт в центре волейбола. Он обновляется в связи с проведением у нас матчей чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Будут заменены кресла на более удобные, акустика, новые экраны. Много изменений, масштабная глубокая переработка, пускай не всегда заметная невооружённым глазом. Уже сделали ремонт во всех раздевалках. Также строится удобная большая стоянка рядом с ареной для болельщиков. Она откроется к старту нового сезона», — заявил на пресс-конференции перед стартом волейбольного сезона директор ВК «Зенит-Казань» Олег Брызгалов. 

Центр волейбола в Казани был построен в 2010 году к Универсиаде-2013.

Чемпионат мира по волейболу пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Уфе, Екатеринбурге, Ярославле, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Ранее сообщалось, что Италия обыграла Словению и выиграла чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд.

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