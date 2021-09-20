Италия обыграла Словению и выиграла чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд

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Мужская сборная Италии по волейболу победила команду Словении в финале чемпионата Европы.

Встреча завершилась победой итальянской команды на тай-брейке со счётом 3:2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:12).

Сборная Италии в седьмой раз стала сильнейшей волейбольной командой континента. Ранее апеннинцы побеждали на турнирах в 1989, 1993, 1995, 1999, 2003 и 2005 годах.

Сборная России на чемпионате Европы остановилась на стадии четвертьфинала, проиграв полякам.

Ранее сообщалось, что Италия сыграет со Словенией в финале чемпионата Европы по волейболу.

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