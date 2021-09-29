Бывший спортивный директор «Тамбова»: после гола Тиля «Реалу» мы вошли в историю

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Бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал победу молдавского «Шерифа» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА над мадридским «Реалом» (2:1).
Бывший спортивный директор «Тамбова»: после гола Тиля «Реалу» мы вошли в историю
  • Reuters

Победный мяч забил Себастьян Тиль, ранее выступавший за «Тамбов».

«Значит, «Тамбов» правильно делал, грамотно проводил селекцию, шёл хорошим путём. Мы уже вошли в историю тем, что наши бывшие игроки забивают победные голы «Реалу» на «Бернабеу», — цитирует Худякова «Чемпионат».

Он добавил, что очень рад за Тиля.

Тиль играл за тамбовский клуб в сезоне-2020/21 на правах аренды. В Российской премьер-лиге (РПЛ) он провёл семь матчей.

Ранее Анчелотти пожаловался на судей в матче с «Шерифом».

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