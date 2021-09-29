Бывший спортивный директор «Тамбова»: после гола Тиля «Реалу» мы вошли в историю
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Победный мяч забил Себастьян Тиль, ранее выступавший за «Тамбов».
«Значит, «Тамбов» правильно делал, грамотно проводил селекцию, шёл хорошим путём. Мы уже вошли в историю тем, что наши бывшие игроки забивают победные голы «Реалу» на «Бернабеу», — цитирует Худякова «Чемпионат».
Он добавил, что очень рад за Тиля.
Тиль играл за тамбовский клуб в сезоне-2020/21 на правах аренды. В Российской премьер-лиге (РПЛ) он провёл семь матчей.
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