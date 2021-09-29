Фазель заявил, что готов работать в КХЛ или ФХР

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Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что готов работать в России.
Фазель заявил, что готов работать в КХЛ или ФХР
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Я ещё не разговаривал об этом конкретно, но готов работать. Я люблю Россию. Поскольку мне уже за 70 лет, о чём я иногда забываю, речь идёт скорее о консультативной позиции, однако мне ещё предстоит встретиться с несколькими людьми в России, обсудить детали. Я до декабря на контракте с IIHF. На следующей неделе встречусь с новым руководством, чтобы обеспечить оперативный и плавный переход власти. Но, говоря о работе с ФХР и КХЛ, я готов», — заявил Фазель ТАСС.

Функционер возглавлял IIHF c 1994 года. На последних выборах 71-летний Фазель не выдвигал свою кандидатуру. Новой главой организации стал француз Люк Тардиф.

Ранее Фетисов высказался о результате выборов президента IIHF.

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