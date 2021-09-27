Фетисов высказался о результате выборов президента IIHF

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов признался, что был удивлён избр6анию француза Люка Тардифа президентом Международной федерации хоккея (IIHF).
Фетисов высказался о результате выборов президента IIHF
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Это неожиданное решение. Мы точно рассчитывали на другого президента. Были уверены, что так и будет. Опять что-то недоработали, мне кажется. Будем наблюдать, как будет всё дальше развиваться», — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».

 Тардиф сменил возглавлявшего IIHF с 1994 года швейцарца Рене Фазеля. В борьбе за пост француз опередил датчанина Хенрика-Баха Нильсена, чеха Петра Бржизу, немца Франца Райндля и белоруса Сергея Гончарова.

Ранее Тардиф заявил, что в случае отказа НХЛ от Олимпиады федерациям будет сложно выстроить план Б.

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