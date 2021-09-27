Фетисов высказался о результате выборов президента IIHF

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов признался, что был удивлён избр6анию француза Люка Тардифа президентом Международной федерации хоккея (IIHF).

«Это неожиданное решение. Мы точно рассчитывали на другого президента. Были уверены, что так и будет. Опять что-то недоработали, мне кажется. Будем наблюдать, как будет всё дальше развиваться», — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».

Тардиф сменил возглавлявшего IIHF с 1994 года швейцарца Рене Фазеля. В борьбе за пост француз опередил датчанина Хенрика-Баха Нильсена, чеха Петра Бржизу, немца Франца Райндля и белоруса Сергея Гончарова.

Ранее Тардиф заявил, что в случае отказа НХЛ от Олимпиады федерациям будет сложно выстроить план Б.