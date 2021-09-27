Фетисов высказался о результате выборов президента IIHF
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«Это неожиданное решение. Мы точно рассчитывали на другого президента. Были уверены, что так и будет. Опять что-то недоработали, мне кажется. Будем наблюдать, как будет всё дальше развиваться», — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».
Тардиф сменил возглавлявшего IIHF с 1994 года швейцарца Рене Фазеля. В борьбе за пост француз опередил датчанина Хенрика-Баха Нильсена, чеха Петра Бржизу, немца Франца Райндля и белоруса Сергея Гончарова.
Ранее Тардиф заявил, что в случае отказа НХЛ от Олимпиады федерациям будет сложно выстроить план Б.