Bild: «Айнтрахт» рассматривает кандидатуру Тедеско на пост главного тренера клуба
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Об этом сообщает Bild. По информации источника, помимо «Айнтрахта», в услугах немца заинтересована берлинская «Герта».
Последним местом работы Тедеско был московский «Спартак», который он возглавлял с октября 2019 года по конец сезона-2020/21, по итогам которого привёл команду к завоеванию серебряных медалей чемпионата России.
Ранее сообщалось, что Тедеско может вернуться в «Спартак».