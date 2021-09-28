Bild: «Айнтрахт» рассматривает кандидатуру Тедеско на пост главного тренера клуба

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в немецком «Айнтрахте»

Об этом сообщает Bild. По информации источника, помимо «Айнтрахта», в услугах немца заинтересована берлинская «Герта».

Последним местом работы Тедеско был московский «Спартак», который он возглавлял с октября 2019 года по конец сезона-2020/21, по итогам которого привёл команду к завоеванию серебряных медалей чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Тедеско может вернуться в «Спартак».