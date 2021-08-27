«Чемпионат»: Тедеско может вернуться в «Спартак»

Немецкий специалист Доменико Тедеско может вновь занять должность главного тренера московского «Спартака».

По сообщению «Чемпионата», представители «Спартака» уже контактировали с немецким специалистом.

В настоящий момент московский клуб возглавляет португалец Руй Витория. «Спартак» вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» с общим счётом 0:4. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занимает девятое место.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством в минувшем сезоне красно-белые финишировали на втором месте в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.