«Чемпионат»: Тедеско может вернуться в «Спартак»

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Немецкий специалист Доменико Тедеско может вновь занять должность главного тренера московского «Спартака».
«Чемпионат»: Тедеско может вернуться в «Спартак»
  • © spartak.com

По сообщению «Чемпионата», представители «Спартака» уже контактировали с немецким специалистом. 

В настоящий момент московский клуб возглавляет португалец Руй Витория. «Спартак» вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» с общим счётом 0:4. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занимает девятое место.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством в минувшем сезоне красно-белые финишировали на втором месте в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22. 

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