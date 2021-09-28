О'Мэлли выразил готовность стать соперником Яна на UFC 267

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли заявил о готовности провести бой против Петра Яна после отказа от поединка с россиянином своего соотечественника, чемпиона организации в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга.

«Я просто говорю, что тренируюсь ради этого, — я против Петра Яна. Могли бы вы представить себе чемпиона, который не входит в рейтинг? Я отправлю этого русского спать. Я против Петра — это был бы самый большой бой. Вчера я бегал спринты, у меня хороший вес. Технически я приду в форму за пять минут. Это 25-минутный бой, я планирую пойти туда и разделаться с ним за десять минут. Прошлым вечером я бегал спринты. Бегал и боксировал с тенью. В моём воображении я дрался с Петром 30 октября. Четыре рабочие недели. Я был мотивирован, но затем обдолбался и съел пиццу. Думал, что выиграю, а затем подумал: нет, ты не будешь драться с этим парнем», — цитирует слова О'Мэлли Sportskeeda.

Бой Яна со Стерлингом должен был состояться на турнире UFC 267 30 октября, однако американец снялся с поединка из-за болей в шее.

Ранее Стерлинг объяснил, почему снялся с боя против Яна.