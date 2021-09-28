Томассон выразил своё мнение о Дзюбе

Главный тренер «Мальмё» Йон-Даль Томассон в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с петербургским «Зенитом» высказал своё мнение о линии нападения команды соперников.

«У «Зенита» два прекрасных нападающих, которые могут играть вместе. Артём Дзюба широко известен не только в России. Плюс у них есть много хороших бразильцев. Завтра они будут атаковать наши ворота, но мы постараемся их огорчить», — сказал Томассон на пресс-конференции.

«Зенит» сыграет с «Мальмё» в ЛЧ 29 сентября в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировано на 19:45 мск.

Ранее главный тренер «Мальмё» назвал Россию великой футбольной страной.