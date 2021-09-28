Главный тренер «Мальмё» назвал Россию великой футбольной страной
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«Россия — это великая футбольная страна. Но мы можем гордиться, что прошли четыре раунда в Лиге чемпионов. И тем, как мы это сделали. Мне приятно будет завтра встретиться с очень хорошей командой в очень красивом городе. Помню, как мой «Вильярреал» проиграл «Зениту» давно. Тогда у «Зенита» был старый стадион, а сейчас здесь прекрасная новая арена. Помню, тогда тренировал Адвокат», — сказал Томассон на пресс-конференции.
«Зенит» сыграет с «Мальмё» в ЛЧ 29 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировано на 19:45 по московскому времени.
Ранее Сутормин выразил мнение, что игра против «Мальмё» будет непростой.