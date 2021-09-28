Сутормин считает, что игра против «Мальмё» будет непростой

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальмё».

«Мальмё» — это хорошая команда, в чемпионате идёт в тройке лидеров. Может играть в пять защитников, может в четыре. В Лиге чемпионов нет слабых соперников. Каждый, кто доходит до группового этапа, заслуживает здесь играть. Это будет непростая игра», — приводит слова Сутормина «Спорт-Экспресс».

Также полузащитник ответил на вопрос, можно ли назвать «Зенит» фаворитом встречи.

«Не хочется бросаться громкими словами — кто фаворит, кто аутсайдер. Все в равном состоянии. Мы играем на своём стадионе, при своих болельщиках. Я надеюсь, что покажем хорошую игру. Если нам это удастся, то результат будет удачным», — сказал он.

Матч «Зенит» — «Мальмё» состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал высказывание наставника туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, что матчи петербургской команды будут ключевыми в Лиге чемпионов.