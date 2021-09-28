Вагнер: Гинер относился ко мне как к сыну

Нападающий алма-атинского «Кайрата» Вагнер Лав рассказал об отношениях с президентом московского ЦСКА Евгением Гинером.

«Гинер относился ко мне как к сыну. И я относился к нему как к отцу. Сын Евгения Ленноровича Вадим даже называл меня темнокожим братом. Мы с ним иногда шутили на эту тему, когда виделись. Он говорил: «Как же так получилось, что я белый, а мой брат с другим цветом кожи?» — цитирует Вагнера «Матч ТВ».

Нападающий отметил, что Гинер давал ему важные жизненные советы.

«Я всегда буду благодарен за возможность обратиться к нему в любой непростой ситуации», — сказал он.

Напомним, Вагнер играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В составе московской команды он становился трёхкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, четырёхкратным обладателем Суперкубка России, а также обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Гильерме Рейс, агент Вагнера, рассказал, почему нападающий не перешёл в ЦСКА летом 2020 года.