Агент рассказал, почему Вагнер не перешёл в ЦСКА минувшим летом

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Гильерме Рейс, агент бразильского нападающего казахстанского «Кайрата» Вагнера Лава, рассказал, почему игрок не перешёл в московский ЦСКА минувшим летом.
Агент рассказал, почему Вагнер не перешёл в ЦСКА минувшим летом
  • РИА Новости

«Как Вагнер Лав покидал «Коринтианс»? Он не хотел тяготить клуб своей зарплатой и заявил: «Команда не играет, поэтому я ухожу». Вскоре мне позвонил его агент. Сказал, что всё уже обговорено насчёт возвращения Вагнера в ЦСКА. Там он планировал закончить карьеру. И вдруг его пригласили в Казахстан. Вроде он много забивает за «Кайрат». Нормально играет — за такие-то деньги, ха-ха. Вагнер с агентом до последнего ждали, но ЦСКА так ничего и не предложил. Хотя он очень хотел вернуться в Москву», — цитирует Рейса «Матч ТВ».

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 года по 2012-й (с перерывами), а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 результативные передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучшего, по его мнению, зарубежного игрока в истории команды.

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