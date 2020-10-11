Акинфеев назвал лучшего легионера в истории ЦСКА

Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучшего, по его мнению, зарубежного игрока в истории команды.

«По голам — Вагнер Лав, по самоотдаче — Ивица Олич, по каким-то другим вещам — Жо. Любого могу назвать. Слава Богу, что я с этими ребятами играл, мы добивались хорошего результата. Но пусть будет лучшим Вагнер. Это лучший бомбардир всех времён и народов из легионеров. В ЦСКА или вообще? Пускай будет везде», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2009 год, с 2010 по 2012 год и в 2013 году. Ивица Олич выступал за армейцев с 2003 по 2006 год, а Жо играл за команду с 2006 по 2008 год.

Ранее сообщалось, что Евгений Ловчев высказал мнение о возможном возвращении Акинфеева в сборную России.