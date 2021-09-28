Жамнов планирует пригласить Набокова в тренерский штаб сборной России

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на вопрос, будет ли Евгений Набоков в числе кандидатов на место в тренерском штабе национальной команды.

«Да, он входит в эту группу. Буду с ним разговаривать», — приводит слова Жамнова «Спорт-Экспресс».

Также тренер ответил, повезёт ли национальную команду на ближайший этап Евротура.

«Давайте пока не будем это обсуждать. К 12 октября мы будем иметь ясность по всему тренерскому штабу и отталкиваться от этого. Но на Евротуре мы будем проверять всех кандидатов, потому что решение Национальной хоккейной лиги может в момент поменяться», — сказал он.

Напомним, что Жамнов работал в сборной России с 2016 по 2018 год в качестве ассистента главного тренера команды Олега Знарка.

Ранее сообщалось, что Жамнов возглавит сборную России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.