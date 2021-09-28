Жамнов планирует пригласить Набокова в тренерский штаб сборной России
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- РИА Новости
«Да, он входит в эту группу. Буду с ним разговаривать», — приводит слова Жамнова «Спорт-Экспресс».
Также тренер ответил, повезёт ли национальную команду на ближайший этап Евротура.
«Давайте пока не будем это обсуждать. К 12 октября мы будем иметь ясность по всему тренерскому штабу и отталкиваться от этого. Но на Евротуре мы будем проверять всех кандидатов, потому что решение Национальной хоккейной лиги может в момент поменяться», — сказал он.
Напомним, что Жамнов работал в сборной России с 2016 по 2018 год в качестве ассистента главного тренера команды Олега Знарка.
Ранее сообщалось, что Жамнов возглавит сборную России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.