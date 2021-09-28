Жамнов сомневается, что Панарин может отказаться от вызова в сборную России на Олимпиаду

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о возможном отказе от вызова в национальную команду на зимние Олимпийские игры в Пекине нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Сомневаюсь, что Артемий может отказаться от вызова на Олимпиаду. Это всё-таки национальная команда — тут уговаривать никого не надо. Если ты хочешь защищать честь страны, то пожалуйста. Если нет, то это твоё право», — приводит слова Жамнова «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что никто насильно заставлять играть за национальную команду не будет.

«У меня с Артемием нормальные отношения. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы, которые помешают ему сыграть на Олимпийских играх», — сказал он.

Напомним, что Жамнов работал в сборной России с 2016 по 2018 год в качестве ассистента главного тренера команды Олега Знарка.

Ранее сообщалось, что Жамнов возглавит сборную России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.