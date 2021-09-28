Сборные Италии и Аргентины сыграют в матче континентальных чемпионов

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Национальные команды Аргентины и Италии проведут товарищеский матч.
Сборные Италии и Аргентины сыграют в матче континентальных чемпионов
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), встреча пройдёт в рамках сотрудничества с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

УЕФА и КОНМЕБОЛ договорились о проведении трёх игр между командами Италии и Аргентины, а также об открытии совместного офиса в Лондоне.

Напомним, что Италия является действующим чемпионом Европы, а Аргентина — обладателем Кубка Америки.

Ранее сообщалось, что КОНМЕБОЛ ведёт переговоры с УЕФА о проведении матча континентальных чемпионов между сборными Аргентины и Италии.

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