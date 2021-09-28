ТАСС: защитник ЦСКА Щенников сможет сыграть с «Краснодаром»

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников восстановился от травмы икроножной мышцы.

Как сообщает ТАСС, защитник будет заниматься в общей группе и если наберёт форму, то сможет принять участие в игре десятого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

В нынешнем сезоне Щенников провёл за ЦСКА один матч.

Встреча между ЦСКА и краснодарским клубом состоится 2 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало матча — в 19:00 мск.

Ранее полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился мнением о невызове в основную сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией.