Канте пропустит матч с «Ювентусом» из-за положительного теста на коронавирус
- Reuters
Тухель отметил, что Канте не присутствовал на тренировке команды 28 сентября, потому что находится на изоляции.
Также тренер рассказал, что встречу с туринской командой пропустят защитник Рис Джеймс, а также полузащитники Кристиан Пулишич и Мейсон Маунт.
Игра между «Ювентусом» и «Челси» состоится 29 сентября в Турине. Начало — в 22:00.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о словах наставника туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сказавшего, что матчи петербургской команды будут ключевыми в Лиге чемпионов.