Канте пропустит матч с «Ювентусом» из-за положительного теста на коронавирус

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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель сообщил, что полузащитник команды Н'Голо Канте не сыграет в матче Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию.
Канте пропустит матч с «Ювентусом» из-за положительного теста на коронавирус
  • Reuters

Тухель отметил, что Канте не присутствовал на тренировке команды 28 сентября, потому что находится на изоляции.

Также тренер рассказал, что встречу с туринской командой пропустят защитник Рис Джеймс, а также полузащитники Кристиан Пулишич и Мейсон Маунт.

Игра между «Ювентусом» и «Челси» состоится 29 сентября в Турине. Начало — в 22:00.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о словах наставника туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сказавшего, что матчи петербургской команды будут ключевыми в Лиге чемпионов.

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