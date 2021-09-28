Жамнов рассказал о формировании тренерского штаба сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов ответил на вопрос о комплектовании тренерского штаба национальной команды.

«По тренерскому штабу будет моя прерогатива. Я сейчас обдумываю все кандидатуры, которые будут предоставлены на рассмотрение и утверждение до 12 октября. Общаюсь с теми, кого хочу видеть в своём штабе», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

Тренер рассказал, кто находится в списке кандидатов.

«В списке есть Сергей Гончар и Сергей Зубов. Пока не готов сказать про всех, нужно тщательно переговорить с каждым. Не хочется принимать решение за секунду, важно всё взвесить. В команде должна быть отличная атмосфера», — сказал он.

Напомним, что Жамнов работал в национальной команде с 2016 по 2018 год в качестве ассистента Олега Знарка.

Ранее сообщалось, что Жамнов возглавит сборную России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.