Песков — о назначении Жамнова: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение на пост главного тренера национальной команды по хоккею Алексея Жамнова.

«Катастрофа или не катастрофа, мы узнаем на чемпионате. И конечно, это не наша прерогатива — заниматься отечественным хоккеем, хотя это очень популярный вид спорта и он действительно любим главой государства. Но давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе», — цитирует Пескова РИА Новости.

Главным тренером сборной России назначен Алексей Жамнов, хотя до этого сообщалось, что Олег Знарок возглавит команду на Олимпиаде в Пекине.

Ранее Алексей Жамнов прокомментировал своё назначение на новый пост.