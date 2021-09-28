Песков — о назначении Жамнова: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение на пост главного тренера национальной команды по хоккею Алексея Жамнова.
Песков — о назначении Жамнова: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе
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«Катастрофа или не катастрофа, мы узнаем на чемпионате. И конечно, это не наша прерогатива — заниматься отечественным хоккеем, хотя это очень популярный вид спорта и он действительно любим главой государства. Но давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе», — цитирует Пескова РИА Новости.

Главным тренером сборной России назначен Алексей Жамнов, хотя до этого сообщалось, что Олег Знарок возглавит команду на Олимпиаде в Пекине.

Ранее Алексей Жамнов прокомментировал своё назначение на новый пост.

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