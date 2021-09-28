Глава департамента судейства РФС Перейра рассказал о привлечении иностранных специалистов
- © РФС
«Есть иностранные специалисты, которые будут помогать нам. Мы хотим быть максимально справедливыми. Сергей Карасёв очень важен для всех молодых арбитров России. Они хотят быть похожими на него, пытаются учиться у Сергея. Он должен осознавать свою ответственность. Карасёв представляет страну на международной арене, чему мы очень рады», — цитирует Перейру «Матч ТВ».
Он также рассказал, что нужно думать о будущем. Поэтому следует вести судью с самого начала его карьеры, а не когда он уже попал в высший дивизион.
23 сентября инструктор Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Витор Перейра назначен главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).
Ранее Перейра высказался о конфликте Слуцкого и арбитра Иванова.