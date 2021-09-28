Глава департамента судейства РФС Перейра рассказал о привлечении иностранных специалистов

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра рассказал о привлечении иностранных специалистов.

«Есть иностранные специалисты, которые будут помогать нам. Мы хотим быть максимально справедливыми. Сергей Карасёв очень важен для всех молодых арбитров России. Они хотят быть похожими на него, пытаются учиться у Сергея. Он должен осознавать свою ответственность. Карасёв представляет страну на международной арене, чему мы очень рады», — цитирует Перейру «Матч ТВ».

Он также рассказал, что нужно думать о будущем. Поэтому следует вести судью с самого начала его карьеры, а не когда он уже попал в высший дивизион.

23 сентября инструктор Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Витор Перейра назначен главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).

Ранее Перейра высказался о конфликте Слуцкого и арбитра Иванова.