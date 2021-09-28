Глава департамента судейства РФС Перейра высказался о конфликте Слуцкого и арбитра Иванова

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра прокомментировал конфликт между главным тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким и арбитром Сергеем Ивановым.

«Я в курсе ситуации между Ивановым и Слуцким. Мы не хотим никаких конфликтов. Хочется, чтобы подобные истории не выходили за рамки матчей. После игры судья описывает ситуацию для специальной комиссии, и конфликт должен быть исчерпан», — цитирует Перейру «Матч ТВ».

Он отметил, что тренеры должны уважать судей и наоборот, потому что они союзники.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Зенитом» (1:3) Слуцкий получил красную карточку. После встречи он высказал недовольство в адрес Иванова.

Ранее сообщалось, что словацкая бригада арбитров обслужит матч «Наполи» — «Спартак» в ЛЕ.