Словацкая бригада арбитров обслужит матч «Наполи» — «Спартак» в ЛЕ

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовала судейские назначения на матчи второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встречу между «Наполи» и московским «Спартаком» обслужит бригада арбитров из Словакии под руководством Ивана Кружляка.

Помощниками главного арбитра назначены соотечественники Бранислав Ханцко и Ян Позор. Резервный судья — Петер Кралович.

Работать с системой VAR будут немец Бастиан Данкерт и нидерландец Кевин Блом.

Матч пройдёт 30 сентября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 19:45 мск.

Ранее сообщалось, что греческая бригада арбитров обслужит матч «Зенит» — «Мальмё».