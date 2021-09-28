Словацкая бригада арбитров обслужит матч «Наполи» — «Спартак» в ЛЕ
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Встречу между «Наполи» и московским «Спартаком» обслужит бригада арбитров из Словакии под руководством Ивана Кружляка.
Помощниками главного арбитра назначены соотечественники Бранислав Ханцко и Ян Позор. Резервный судья — Петер Кралович.
Работать с системой VAR будут немец Бастиан Данкерт и нидерландец Кевин Блом.
Матч пройдёт 30 сентября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 19:45 мск.
Ранее сообщалось, что греческая бригада арбитров обслужит матч «Зенит» — «Мальмё».