Усик высказался об отношении людей к деньгам

Короткая ссылка
Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос о гонораре боя с британцем Энтони Джошуа.
Усик высказался об отношении людей к деньгам
  • Reuters

«У всех на устах: деньги, деньги, деньги. Почему человека не беспокоит его внешний вид, интеллект, его отношение к людям, детям, обществу, животным. Почему все думают только про деньги? Они закончатся. И когда вы отдадите богу душу, то останутся только ваши дела. То, что вы проходили мимо барбоса и не пнули его. Или бабушку перевели через дорогу. Или когда Вас хаят, вы пойдёте и помолитесь за них. Мы все заражены грехом. Мы такой народ, что в своё время прародители вкусили яблоко. А у всех на устах деньги. Мир сошёл с ума. Это временный фактор. Чем их больше, тем больше их хочется. Есть хорошая пословица: деньги — это хороший слуга, но плохой господин. Надо контролировать своё желание иметь много денег. Если их много, то поделись. Если кому-то нужна обувь, то купи ему. Давай не рыбу, а удочку. Вот от этого тогда кайф внутри», — сказал Усик на пресс-конференции.

Поединок между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее Усик рассказал, как будет праздновать победу над Джошуа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить