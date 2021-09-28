Усик рассказал, как будет праздновать победу над Джошуа

Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос о том, начал ли уже праздновать победу над британцем Энтони Джошуа.

«Конечно, мы уже начали праздновать, надо ещё потренироваться зажигать салют. Нужно ещё дождаться пояса, чтобы ехать домой. Конечно, я хочу увидеть тренера, кумовей, сестру, зайти в свой зал родненький. Показать тренеру пояса, поблагодарить за то, что он, когда давно взял меня в свою секцию и довёл до высокого уровня, научил защищаться, боксировать, размышлять перед тем, как бить. Сделал из мальчишки мужчину», — сказал Усик на пресс-конференции.

Поединок между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк рассказал о реванше с Джошуа.