Усик рассказал, как будет праздновать победу над Джошуа

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Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос о том, начал ли уже праздновать победу над британцем Энтони Джошуа.
Усик рассказал, как будет праздновать победу над Джошуа
  • Reuters

«Конечно, мы уже начали праздновать, надо ещё потренироваться зажигать салют. Нужно ещё дождаться пояса, чтобы ехать домой. Конечно, я хочу увидеть тренера, кумовей, сестру, зайти в свой зал родненький. Показать тренеру пояса, поблагодарить за то, что он, когда давно взял меня в свою секцию и довёл до высокого уровня, научил защищаться, боксировать, размышлять перед тем, как бить. Сделал из мальчишки мужчину», — сказал Усик на пресс-конференции.

Поединок между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк рассказал о реванше с Джошуа.

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