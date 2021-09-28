Промоутер Усика рассказал, что боксёр не расстроился, узнав о реванше с Джошуа

Промоутер украинского боксёра Александра Усика Александр Красюк рассказал о бое-реванше с Энтони Джошуа.

«Реванш был прописан у нас в контракте. Когда мы обсуждали это с Александром, он не расстроился, а, наоборот, обрадовался. Сказал: «Прикольно, побью Антоху дважды». У нас есть ограничения по датам. Реванш должен состоятся в феврале-марте. В феврале, конечно, ещё прохладно у нас. А мы стараемся такие мероприятия проводить на родине, чтобы популяризировать спорт», — сказал промоутер на пресс-конференции.

Поединок между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее Усик рассказал о мечте, которая сбылась перед боем с Джошуа.