Усик рассказал о мечте, которая сбылась перед боем с Джошуа

Короткая ссылка
Украинский боксёр Александр Усик рассказал об эмоциях, которые испытал перед боем с Энтони Джошуа.
Усик рассказал о мечте, которая сбылась перед боем с Джошуа
  • Reuters

«Я когда уже вышел на ринг в конце... вокруг бьют салюты, много людей, светят фонарики. Я сразу сказал окружающим: всё, что сейчас происходит вокруг, — это то, о чём я мечтал в 17—18 лет, когда готовился к чемпионату Европы. Я засыпал и представлял себе полный стадион, фонарики, лучи света. И теперь я широкими глазами смотрел на это. Настоящее дежавю», — сказал Усик на пресс-конференции.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее Усик рассказал об изменениях в жизни после завоевания поясов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить