Усик рассказал о мечте, которая сбылась перед боем с Джошуа

Украинский боксёр Александр Усик рассказал об эмоциях, которые испытал перед боем с Энтони Джошуа.

«Я когда уже вышел на ринг в конце... вокруг бьют салюты, много людей, светят фонарики. Я сразу сказал окружающим: всё, что сейчас происходит вокруг, — это то, о чём я мечтал в 17—18 лет, когда готовился к чемпионату Европы. Я засыпал и представлял себе полный стадион, фонарики, лучи света. И теперь я широкими глазами смотрел на это. Настоящее дежавю», — сказал Усик на пресс-конференции.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее Усик рассказал об изменениях в жизни после завоевания поясов.