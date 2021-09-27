Усик рассказал об изменениях в жизни после завоевания поясов

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Украинский боксёр Александр Усик прокомментировал своё возвращение на Украину после победы над Энтони Джошуа.
Усик рассказал об изменениях в жизни после завоевания поясов
  • Reuters

«Что изменилось после завоевания поясов? У меня сечка на лбу, пара синяков под глазами и четыре пояса. Какие-то вещи нас меняют каждый раз, потому что новый день — что-то новое. Как быть чемпионом в двух весовых категориях? Прикольно. У меня, кстати, в инсте нормально подписчиков появилось, — цитирует Усика Sport.ua.

Он также заявил, что поскорее хочет домой к своим детям. Усик признался, что готовился к бою с января 2021 года.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее сообщалось, что Усика встретили цветами после возвращения на Украину.

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