Усик рассказал об изменениях в жизни после завоевания поясов

Украинский боксёр Александр Усик прокомментировал своё возвращение на Украину после победы над Энтони Джошуа.

«Что изменилось после завоевания поясов? У меня сечка на лбу, пара синяков под глазами и четыре пояса. Какие-то вещи нас меняют каждый раз, потому что новый день — что-то новое. Как быть чемпионом в двух весовых категориях? Прикольно. У меня, кстати, в инсте нормально подписчиков появилось, — цитирует Усика Sport.ua.

Он также заявил, что поскорее хочет домой к своим детям. Усик признался, что готовился к бою с января 2021 года.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее сообщалось, что Усика встретили цветами после возвращения на Украину.