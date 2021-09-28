Усик рассказал, с какими трудностями столкнулся в период подготовки к бою с Чисорой

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Украинский боксёр Александр Усик ответил британцу Тайсону Фьюри.
Усик рассказал, с какими трудностями столкнулся в период подготовки к бою с Чисорой
  • Reuters

«Есть ряд причин, по которым я выглядел не совсем так, как хотелось бы мне и моим фанатам... Я готовился восемь-девять месяцев, но нам дважды пришлось останавливать лагерь. Сначала я перенёс операцию на руке, а затем заболел той заразой, которая сейчас пугает весь мир. Это всё произошло за девять месяцев. Я не говорю, что именно из-за этого так выглядел, но это, безусловно, повлияло. Глупо оценивать человека по предыдущим боям, люди делают работу над ошибками», — сказал Усик на пресс-конференции.

Фьюри до поединка утверждал, что Усик в последних боях дерётся не в полную силу.

Ранее Усик рассказал о мечте, которая сбылась перед боем с Джошуа.

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