Президент «Лиона» заявил, что клуб сделал всё возможное, чтобы приобрести Азмуна из «Зенита»

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Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал о попытках приобрети нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.
Президент «Лиона» заявил, что клуб сделал всё возможное, чтобы приобрести Азмуна из «Зенита»
  • © AP

«Мы даже сделали всё возможное, чтобы подписать Сердара Азмуна из «Зенита». Учитывая нашу ситуацию с травмами в линии нападения, покупка Азмуна была бы замечательной сделкой», — цитирует Оляса Sport.fr.

Он также добавил, что доволен работой в летнее трансферное окно. По мнению Оляса, «Лион» сделал всё возможное.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Азмун принял участие в восьми матчах и забил пять мячей. Он перешёл в «Зенит» в 2019 году.

Ранее был объявлен рейтинг команд РПЛ по среднему возрасту футболистов.

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