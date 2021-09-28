Объявлен рейтинг команд РПЛ по среднему возрасту футболистов
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Рейтинг составила футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES).
Самой молодой командой чемпионата России по среднему возрасту игроков является футбольный клуб «Крылья Советов» (24,84 года). На втором месте — «Спартак» (25,34 года), на третьем — «Динамо» (25,84 года).
«Зенит» и «Сочи» являются самыми возрастными командами РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Динамо» предоставляет наибольшее в РПЛ игровое время футболистам до 21 года.