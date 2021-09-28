Объявлен рейтинг команд РПЛ по среднему возрасту футболистов

Стал известен рейтинг команд Российской премьер-лиги (РПЛ) по среднему возрасту игроков.

Рейтинг составила футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES).

Самой молодой командой чемпионата России по среднему возрасту игроков является футбольный клуб «Крылья Советов» (24,84 года). На втором месте — «Спартак» (25,34 года), на третьем — «Динамо» (25,84 года).

«Зенит» и «Сочи» являются самыми возрастными командами РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Динамо» предоставляет наибольшее в РПЛ игровое время футболистам до 21 года.