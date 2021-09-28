«Динамо» предоставляет наибольшее в РПЛ игровое время футболистам до 21 года

Московское «Динамо» является лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) по степени участия игроков до 21 года в матчах сезона-2021/22.

Рейтинг российских клубов составила футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES).

Молодые футболисты сыграли за «Динамо» 15,8% минут от общего времени. На втором месте — тульский «Арсенал», который задействовал футболистов до 21 года 14,8% минут. На третьем — «Химки» (9,9%).

Последнее место в рейтинге занимает грозненский «Ахмат» — 0,3%.

Ранее «Крылья Советов» обратились в ЭСК из-за судейства в матче с «Зенитом».