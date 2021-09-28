«Динамо» предоставляет наибольшее в РПЛ игровое время футболистам до 21 года
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Рейтинг российских клубов составила футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES).
Молодые футболисты сыграли за «Динамо» 15,8% минут от общего времени. На втором месте — тульский «Арсенал», который задействовал футболистов до 21 года 14,8% минут. На третьем — «Химки» (9,9%).
Последнее место в рейтинге занимает грозненский «Ахмат» — 0,3%.
Ранее «Крылья Советов» обратились в ЭСК из-за судейства в матче с «Зенитом».