«Крылья Советов» обратились в ЭСК из-за судейства в матче с «Зенитом»
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«Мы обратились в ЭСК РФС по четырём эпизодам в матче с «Зенитом», — цитирует спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко «Чемпионат».
Он также перечислил все моменты, по которым у команды есть вопросы.
«Так же как и в матче с «Уфой». Мы всегда защищали и будем защищать команду», — добавил Корниленко.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».
Ранее Зиньковский признался, что расстроен непопаданием в итоговый список сборной России.