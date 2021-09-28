«Крылья Советов» обратились в ЭСК из-за судейства в матче с «Зенитом»

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Футбольный клуб «Крылья Советов» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
«Крылья Советов» обратились в ЭСК из-за судейства в матче с «Зенитом»
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«Мы обратились в ЭСК РФС по четырём эпизодам в матче с «Зенитом», — цитирует спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко «Чемпионат».

Он также перечислил все моменты, по которым у команды есть вопросы.

«Так же как и в матче с «Уфой». Мы всегда защищали и будем защищать команду», — добавил Корниленко.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».

Ранее Зиньковский признался, что расстроен непопаданием в итоговый список сборной России.

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