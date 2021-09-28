Фергюсон рассказал, сожалеет ли он о каком-либо несостоявшемся трансфере в МЮ
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«В таком вопросе мне на ум приходит один игрок — Гаскойн. Он был невероятен. Думаю, в «Манчестер Юнайтед» у него была бы возможность построить отличную карьеру», — цитирует Фергюсона пресс-служба «красных дьяволов».
Пол Гаскойн «Манчестер Юнайтед» предпочёл «Тоттенхэм».
Напомним, что Фергюсон возглавлял клуб с 1986 по 2011 год.
Ранее сообщалось, что Роналду планирует стать тренером молодёжки «Манчестер Юнайтед».