Фергюсон рассказал, сожалеет ли он о каком-либо несостоявшемся трансфере в МЮ

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, о каком несостоявшемся трансфере жалеет.

«В таком вопросе мне на ум приходит один игрок — Гаскойн. Он был невероятен. Думаю, в «Манчестер Юнайтед» у него была бы возможность построить отличную карьеру», — цитирует Фергюсона пресс-служба «красных дьяволов».

Пол Гаскойн «Манчестер Юнайтед» предпочёл «Тоттенхэм».

Напомним, что Фергюсон возглавлял клуб с 1986 по 2011 год.

Ранее сообщалось, что Роналду планирует стать тренером молодёжки «Манчестер Юнайтед».