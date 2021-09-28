Бывший футболист «Фенербахче» и «Бешикташа» разыскивается в качестве подозреваемого в убийстве

Турецкий полузащитник Сезер Озтюрк разыскивается полицией.

Озтюрк подозревается в убийстве, сообщает Daily Sabah.

По информации источника, инцидент произошёл 20 сентября. В результате перестрелки один человек погиб и четверо пострадали. Сообщается, что именно футболист открыл огонь по людям.

Озтюрк известен своими выступлениями за «Байер», «Бешикташ» и «Фенербахче». В 2015 году он завершил карьеру.

Ранее УЕФА отказался от претензий к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» по Суперлиге.