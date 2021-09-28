Источник: УЕФА отказался от претензий к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» по Суперлиге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался от претензий к мадридскому «Реалу», каталонской «Барселоне» и туринскому «Ювентусу» по делу Европейской Суперлиги.

Об этом сообщает журналист Танкерди Палмери в своём Twitter.

По информации источника, УЕФА больше не имеет претензии к трём участникам Суперлиги. Дело признано недействительным.

УЕФА также отметил штрафы остальным девяти командам, которые готовы были войти в Суперлигу.

В мае 2021 года 12 европейских клубов — «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия) — предприняли попытку организовать турнир под названием Суперлига, который должен был заменить Лигу чемпионов. Однако проект не увенчался успехом, так как УЕФА пригрозил его участникам санкциями вплоть до исключения из всех турниров под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что греческая бригада арбитров обслужит матч «Зенит» — «Мальмё».