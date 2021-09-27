Колосков: не стоит горевать о том, что Сперцян выбрал сборную Армении

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна выступать за сборную Армении.
Колосков: не стоит горевать о том, что Сперцян выбрал сборную Армении
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Горевать о том, что Сперцян выбрал Армению, не стоит: никто пока не знает, что из него получится в будущем. Да, он парень талантливый, способный, однако вариантов развития событий очень много.  Молодым игрокам не стоит давать такие авансы, а мы очень часто это делаем. Нужно подождать, посмотреть на дистанции, а потом уже жалеть или не жалеть. Может, Сперцян выбрал сборную по велению души, по зову предков. Его надо поддержать и пожелать, чтобы он развивался. А пользу российскому футболу он всё равно принесет, играя в РПЛ. Так что пускай дальше развивается и не сбавляет обороты. Пожелаем ему удачи», — цитирует Колоскова Sport24.

В марте 2021 года Сперцян дебютировал за сборную Армении. С тех пор 21-летний полузащитник провёл за национальную команды три матча и забил один мяч.

Ранее друг семьи Сперцяна заявил, что футболист хотел играть за Россию.

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