Колосков: не стоит горевать о том, что Сперцян выбрал сборную Армении

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна выступать за сборную Армении.

«Горевать о том, что Сперцян выбрал Армению, не стоит: никто пока не знает, что из него получится в будущем. Да, он парень талантливый, способный, однако вариантов развития событий очень много. Молодым игрокам не стоит давать такие авансы, а мы очень часто это делаем. Нужно подождать, посмотреть на дистанции, а потом уже жалеть или не жалеть. Может, Сперцян выбрал сборную по велению души, по зову предков. Его надо поддержать и пожелать, чтобы он развивался. А пользу российскому футболу он всё равно принесет, играя в РПЛ. Так что пускай дальше развивается и не сбавляет обороты. Пожелаем ему удачи», — цитирует Колоскова Sport24.

В марте 2021 года Сперцян дебютировал за сборную Армении. С тех пор 21-летний полузащитник провёл за национальную команды три матча и забил один мяч.

Ранее друг семьи Сперцяна заявил, что футболист хотел играть за Россию.