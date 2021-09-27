Друг семьи Сперцяна: он хотел играть за Россию, но был не нужен

Друг семьи полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, пожелавший не упоминать его имя, рассказал, что игрок хотел выступать за сборную России.

«Сперцян ждал вызова во все сборные: и в юношескую, и в молодёжную. Он хотел играть за Россию. Его мама — русская, он видел своё будущее в сборной России. Но вызова так и не последовало, в нём не было заинтересованности. На него не обращали внимания. Он не был нужен», — цитирует друга семьи «Чемпионат».

Он отметил, что в «Краснодаре» отмечали талантливость Сперцяна. Футболист ждал вызова даже на товарищеские матчи молодёжки, но его не последовало.

«После чего Сперцян просто устал ждать и решил принять предложение армянской федерации. Хотя к тому моменту он не знал ни одного слова по-армянски», — добавил друг семьи.

Сперцян выступает за «Краснодар» с 2018 года. За основную команду он провёл 12 матчей, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратится в судейскую комиссию по поводу работы арбитров на матче с «Сочи».