Друг семьи Сперцяна: он хотел играть за Россию, но был не нужен

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Друг семьи полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, пожелавший не упоминать его имя, рассказал, что игрок хотел выступать за сборную России.
Друг семьи Сперцяна: он хотел играть за Россию, но был не нужен
  • ©fckrasnodar.ru

«Сперцян ждал вызова во все сборные: и в юношескую, и в молодёжную. Он хотел играть за Россию. Его мама — русская, он видел своё будущее в сборной России. Но вызова так и не последовало, в нём не было заинтересованности. На него не обращали внимания. Он не был нужен», — цитирует друга семьи «Чемпионат».

Он отметил, что в «Краснодаре» отмечали талантливость Сперцяна. Футболист ждал вызова даже на товарищеские матчи молодёжки, но его не последовало.

«После чего Сперцян просто устал ждать и решил принять предложение армянской федерации. Хотя к тому моменту он не знал ни одного слова по-армянски», — добавил друг семьи.

Сперцян выступает за «Краснодар» с 2018 года. За основную команду он провёл 12 матчей, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратится в судейскую комиссию по поводу работы арбитров на матче с «Сочи».

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