Источник: «Краснодар» обратится в судейскую комиссию по поводу работы арбитров на матче с «Сочи»

Футбольный клуб «Краснодар» обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (3:0).

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, претензии касаются работы главного арбитра встречи Игоря Панина. По мнению «Краснодара», судья не показал шесть жёлтых карточек игрокам сочинской команды. Арбитр удалил футболистов «Краснодара» Урошу Спаичу и Александра Черникова. После матча генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг жёстко высказался по поводу судейства во встрече. Ранее Хашиг ответил Рубашко на слова об «истеричном поведении».