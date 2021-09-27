Хашиг ответил Рубашко на слова об «истеричном поведении»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг ответил директору «Сочи» Дмитрию Рубашко.

«Клуб обратится в ЭСК. Я готов объяснить господину Рубашко, чем было вызвано моё «эмоциональное и истеричное», как он выразился, поведение, говоря о моих комментариях после игры с «Сочи» 26 сентября», — цитирует Хашига «Чемпионат».

Он также добавил, что судья не показал команде «Сочи» шесть жёлтых карточек. Он даже назвал минуты, когда были совершены нарушения.

«При этом нашим футболистам были показаны все карточки, которые только были возможны! И самое неприятное, что практически во всех этих моментах господин Панин находился в идеальной для обзора и принятия решений позиции», — добавил Хашиг.

Он предупредил, что «Краснодар» обязательно обратится в ЭСК.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» разгромил «Сочи» со счётом 3:0.

Ранее в «Сочи» отреагировали на претензии «Краснодара» к судейству.