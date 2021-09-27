В «Сочи» отреагировали на претензии «Краснодара» к судейству

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал высказывания гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Сочи» отреагировали на претензии «Краснодара» к судейству
  • РИА Новости

«Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение. Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура», — приводит слова Рубашко «Чемпионат».

По мнению гендиректора «Сочи», во встрече с «Краснодаром» было объективное судейство.

«Мы уступили, а высказывание руководителя «Краснодара» пусть останется на его совести. Это не красит Хашига. Мы выше этого», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Краснодара» забитыми мячами отметились Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк с пенальти.

С 40-й минуты краснодарцы играли в меньшинстве после удаления Уроша Спаича. На 75-й минуте хозяева остались вдевятером. Вторую жёлтую карточку получил Александр Черников. 

После игры Хашиг раскритиковал судейство, заявив: «Сегодня на VAR сидел Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придёт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать. Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу «Сочи».

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.

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