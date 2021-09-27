Американский боксёр считает, что Усик может победить Фьюри

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Стив Каннингем считает, что обладатель поясов в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик способен победить Тайсона Фьюри, который владеет чемпионским титулом WBC.
Американский боксёр считает, что Усик может победить Фьюри
  • Reuters

«Я думаю, Усик победит Фьюри. Он умеет двигаться, комбинировать и взрываться, когда это необходимо. В отличие от меня, у него есть команда менеджеров, которые не позволят Фьюри использовать нарушения правил. А Фьюри придётся фолить, чтобы замедлить Усика. Вспомните мой поединок с ним», — написал Каннингем в своём Twitter.

Усик стал чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе в ночь с 25 на 26 сентября, победив по очкам британца Энтони Джошуа.

Бой Фьюри — Каннингем состоялся в 2013 году и завершился победой англичанина нокаутом в седьмом раунде, несмотря на то что он побывал в нокдауне во второй трёхминутке.

Ранее Усик рассказал об изменениях в жизни после завоевания поясов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить