Американский боксёр считает, что Усик может победить Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Стив Каннингем считает, что обладатель поясов в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик способен победить Тайсона Фьюри, который владеет чемпионским титулом WBC.

«Я думаю, Усик победит Фьюри. Он умеет двигаться, комбинировать и взрываться, когда это необходимо. В отличие от меня, у него есть команда менеджеров, которые не позволят Фьюри использовать нарушения правил. А Фьюри придётся фолить, чтобы замедлить Усика. Вспомните мой поединок с ним», — написал Каннингем в своём Twitter.

Усик стал чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе в ночь с 25 на 26 сентября, победив по очкам британца Энтони Джошуа.

Бой Фьюри — Каннингем состоялся в 2013 году и завершился победой англичанина нокаутом в седьмом раунде, несмотря на то что он побывал в нокдауне во второй трёхминутке.

Ранее Усик рассказал об изменениях в жизни после завоевания поясов.