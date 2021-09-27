Воробьёв намерен подать заявление на «Амур» в дисциплинарный комитет КХЛ

Бывший главный тренер хабаровского «Амура» Владимир Воробьёв будет отстаивать свои права в дисциплинарном комитете Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Они его уволили по дисциплинарному нарушению, несмотря на то что он неделю ходил на работу. Приказ сфотографировать они не дали, то есть непонятно, что точно они ему инкриминируют и в чём заключается его нарушение контрактных договорённостей», — цитирует агента Воробьёва Валерия Матвеева ТАСС.

Он также отметил, что в Хабаровске остался адвокат, чтобы разобраться в ситуации.

Матвеев рассказал, что тренера ранее не пустили в командный автобус, а затем незаконно уволили. Хотя Воробьёв продолжал ходить на работу и выполнять рутинные дела.

«Думаю, что в ближайшее время будет подано заявление в дисциплинарный комитет КХЛ, там будут разбираться, так как по контракту в случае увольнения по инициативе клуба «Амур» обязан выплатить Воробьёву 100% суммы соглашения», — добавил Матвеев.

Он считает, что такое увольнение произошло из-за нежелания выплатить сумму соглашения.

В настоящий момент команду тренирует Михаил Кравец.

Ранее «Амур» расторг контракт с главным тренером Воробьёвым в связи с грубым нарушением трудовых обязательств.