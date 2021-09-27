Воробьёв намерен подать заявление на «Амур» в дисциплинарный комитет КХЛ
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«Они его уволили по дисциплинарному нарушению, несмотря на то что он неделю ходил на работу. Приказ сфотографировать они не дали, то есть непонятно, что точно они ему инкриминируют и в чём заключается его нарушение контрактных договорённостей», — цитирует агента Воробьёва Валерия Матвеева ТАСС.
Он также отметил, что в Хабаровске остался адвокат, чтобы разобраться в ситуации.
Матвеев рассказал, что тренера ранее не пустили в командный автобус, а затем незаконно уволили. Хотя Воробьёв продолжал ходить на работу и выполнять рутинные дела.
«Думаю, что в ближайшее время будет подано заявление в дисциплинарный комитет КХЛ, там будут разбираться, так как по контракту в случае увольнения по инициативе клуба «Амур» обязан выплатить Воробьёву 100% суммы соглашения», — добавил Матвеев.
Он считает, что такое увольнение произошло из-за нежелания выплатить сумму соглашения.
В настоящий момент команду тренирует Михаил Кравец.
Ранее «Амур» расторг контракт с главным тренером Воробьёвым в связи с грубым нарушением трудовых обязательств.