«Амур» расторг контракт с главным тренером Воробьёвым в связи с грубым нарушением трудовых обязательств

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» расторг контракт с главным тренером команды Владимиром Воробьёвым.

По сообщению пресс-службы клуба, Воробьёв покинул пост главного тренера в связи с грубым нарушением своих трудовых обязанностей.

«Амур» также расторг контракты с тренерами Игорем Петровым и Александром Завьяловым, входившими в штаб Воробьёва.

Обязанности главного тренера «Амура» в матче с минским «Динамо» будет исполнять Михаил Кравец.

Ранее игрок «Флориды» прокомментировал проявление расизма на чемпионате Украины.