«Амур» расторг контракт с главным тренером Воробьёвым в связи с грубым нарушением трудовых обязательств
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По сообщению пресс-службы клуба, Воробьёв покинул пост главного тренера в связи с грубым нарушением своих трудовых обязанностей.
«Амур» также расторг контракты с тренерами Игорем Петровым и Александром Завьяловым, входившими в штаб Воробьёва.
Обязанности главного тренера «Амура» в матче с минским «Динамо» будет исполнять Михаил Кравец.
Ранее игрок «Флориды» прокомментировал проявление расизма на чемпионате Украины.