«Амур» расторг контракт с главным тренером Воробьёвым в связи с грубым нарушением трудовых обязательств

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» расторг контракт с главным тренером команды Владимиром Воробьёвым.
«Амур» расторг контракт с главным тренером Воробьёвым в связи с грубым нарушением трудовых обязательств
  • ©ХК "Амур"
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По сообщению пресс-службы клуба, Воробьёв покинул пост главного тренера в связи с грубым нарушением своих трудовых обязанностей.

«Амур» также расторг контракты с тренерами Игорем Петровым и Александром Завьяловым, входившими в штаб Воробьёва.

Обязанности главного тренера «Амура» в матче с минским «Динамо» будет исполнять Михаил Кравец.

Ранее игрок «Флориды» прокомментировал проявление расизма на чемпионате Украины.

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