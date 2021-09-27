В «Фейеноорде» оценили вероятность выкупа Тиля у «Спартака»

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Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен рассказал о перспективах выкупить полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля.
В «Фейеноорде» оценили вероятность выкупа Тиля у «Спартака»
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«Чем лучше у Тиля получается играть в «Фейеноорде», тем меньше шанс, что он останется у нас. Мы не против, чтобы он остался. Мы очень довольны тем, что арендовали его при наших финансовых возможностях», — цитирует Арнесена Voetbal Flitsen.

Он добавил, что в Москве Тилю платят такую зарплату, к которой «Фейеноорду» даже не приблизиться.

Футболист присоединился к «Спартаку» в 2019 году. В настоящий момент он находится в аренде в «Фейеноорде».

В чемпионате Нидерландов Тиль провёл шесть матчей, в которых забил пять мячей.

Ранее Павленко рассказал о запретах Карпина и конфликте с Дзюбой в «Спартаке».

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