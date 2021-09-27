Президент ФФККР заявил, что российские фигуристы буду получать визы в США за пределами России
- РИА Новости
«Работаем над этим вопросом, надеюсь, всё получится. Но приходится получать визы в другой стране», — цитирует Горшкова РИА «Новости».
Гран-при США пройдёт с 22 по 24 октября.
В настоящий момент американские визы есть у спортивных пар Алина Пепелева — Роман Плешков, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, а также у одиночниц Александры Трусовой и Ксении Синицыной.
Ранее Лайшев оправдывался из-за сравнения Загитовой и Медведевой.