Президент ФФККР заявил, что российские фигуристы буду получать визы в США за пределами России

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, как у спортсменов обстоят дела с визами в США.
Президент ФФККР заявил, что российские фигуристы буду получать визы в США за пределами России
  • РИА Новости

«Работаем над этим вопросом, надеюсь, всё получится. Но приходится получать визы в другой стране», — цитирует Горшкова РИА «Новости».

Гран-при США пройдёт с 22 по 24 октября.

В настоящий момент американские визы есть у спортивных пар Алина Пепелева — Роман Плешков, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, а также у одиночниц Александры Трусовой и Ксении Синицыной.

Ранее Лайшев оправдывался из-за сравнения Загитовой и Медведевой.

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