Лайшев оправдался за сравнение Загитовой и Медведевой

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Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал возможную обиду олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Лайшев оправдался за сравнение Загитовой и Медведевой
  • РИА Новости

«Скажу честно: видео Загитовой, где она работает над «московской» речью», не видел. Не знаю, обиделась она или нет. Поймите, я не желаю зла: хочу, чтобы она развивалась, ведь Алине от этого будет только лучше. Мне, как учителю и педагогу, можно об этом говорить», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Лайшев заявил, что у Евгении Медведевой «московская дикция». Именно по этой причине она была ведущей юбилейного концерта «Самбо-70».

Ранее Загитова ответила Лайшеву после сравнения с Медведевой.

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