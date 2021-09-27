Лайшев оправдался за сравнение Загитовой и Медведевой

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал возможную обиду олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Скажу честно: видео Загитовой, где она работает над «московской» речью», не видел. Не знаю, обиделась она или нет. Поймите, я не желаю зла: хочу, чтобы она развивалась, ведь Алине от этого будет только лучше. Мне, как учителю и педагогу, можно об этом говорить», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Лайшев заявил, что у Евгении Медведевой «московская дикция». Именно по этой причине она была ведущей юбилейного концерта «Самбо-70».

Ранее Загитова ответила Лайшеву после сравнения с Медведевой.