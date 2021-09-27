Ромашина: мы русские, но это не значит, что мы все употребляем допинг
- РИА Новости
«Россию часто обвиняют в допинге. Мы всегда говорим: «Да это всё ерунда». Но давайте прежде всего разберёмся в себе, а уже потом будем кричать всему миру, что у нас всё замечательно и никаких проблем с допингом нет», — сказала Ромашина на YouTube-канале «Фетисов».
Она добавила, что не собирается говорить плохо про русских.
«Мы русские, но это не значит, что мы все употребляем допинг, как говорят об этом во всём мире», — добавила Ромашина.
Ранее Никита Нагорный заявил, что доволен своим выступлением на турнире по спортивной гимнастике в Германии.